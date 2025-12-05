Angin Kencang dan Banjir Terjang Jawa Timur, Puluhan Rumah Rusak

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sejumlah kejadian bencana hidrometeorologi di wilayah Jawa Timur periode Rabu hingga Kamis (3-4 Desember 2025). Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB, angin kencang serta banjir menerjang Jombang dan Pasuruan yang menyebabkan puluhan rumah warga rusak.

1. Angin Kencang dan Banjir di Jatim

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan angin kencang pertama kali terjadi di Kabupaten Jombang pada Selasa, 2 Desember 2025, sekira pukul 15.00 WIB. Peristiwa itu merusak enam unit rumah dan satu tempat usaha di dua kecamatan, yaitu Tembelang dan Megaluh.

“Sebanyak lima kepala keluarga terdampak langsung. Tidak ada laporan korban jiwa. BPBD Kabupaten Jombang telah melakukan kaji cepat dan berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk membantu warga melakukan perbaikan ringan secara gotong royong,” ujar Abdul Muhari dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).

Ia menambahkan, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembangunan rumah dengan konstruksi yang sesuai standar juga diberikan untuk mengurangi risiko kerusakan akibat angin kencang di masa mendatang. Hingga kini, BPBD Jombang masih membersihkan dan membenahi rumah yang terdampak.

Di wilayah lain, banjir melanda Kabupaten Pasuruan pada Selasa, 2 Desember 2025 pukul 19.00 WIB setelah hujan lebat selama sekitar dua jam menyebabkan daerah aliran sungai (DAS) Welang meluap. Banjir terpusat di Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, dan berdampak pada 60 kepala keluarga.

“Akibat banjir ini, 60 kepala keluarga terdampak, dengan kerusakan material berupa 60 unit rumah. Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Pasuruan segera melakukan kaji cepat dan berkoordinasi untuk penanganan lanjutan,” kata Abdul Muhari.