Sambangi Korban Banjir Sumbar, Wakapolri: DVI Kebut Proses Identifikasi

JAKARTA - Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo meninjau pelayanan tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri di RS Bhayangkara Padang, Sumatera Barat.

Di sela proses pengecekan, Komjen Dedi menyerahkan dokumen identifikasi jenazah dan surat kematian kepada keluarga korban yang menanti di lokasi.

"Saya mewakili Bapak Kapolri menyampaikan turut berduka cita ya, Pak. Bapak sekeluarga yang tabah, yang sabar ya, Pak," ucap Dedi kepada perwakilan keluarga korban, Kamis (4/12/2025).

"Iya terima kasih, Pak," kata perwakilan keluarga korban.

Dedi mengatakan, Tim DVI terus mengebut proses identifikasi. Apalagi mengingat kondisi jenazah sudah lebih dari sepekan.

"Identifikasi ini harus dilakukan sesegera mungkin. Karena kita kasihan, kalau misalnya korban terlalu lama. Ini semakin ke depan kan kondisi (jenazah)-nya semakin tidak baik," kata Dedi.

Mantan Kadiv Humas Polri ini mengatakan metode identifikasi tercepat adalah melalui pemeriksaan sidik jari. Ketepatan identifikasi dengan sidik jari 99 persen.

"Jadi salah satunya kecepatan kita untuk melakukan identifikasi DVI adalah dengan sidik jari. Kalau sidik jari yang dia masih bisa kita identifikasi dengan Inafis, maka sangat cepat. Tingkat akurasinya dengan sidik jari itu bisa sampai 99 persen," jelas Dedi.