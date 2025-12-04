Menhut: Misteri Kayu Gelondongan saat Banjir Sumatera Akan Terungkap!

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni akan mengungkap asal-usul kayu gelondongan yang hanyut dalam aliran banjir bandang di Sumatera. Pihaknya akan menyeret pelaku penebang pohon itu ke ranah pidana.

Raja Juli akan menghadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas kayu gelondongan yang sempat viral di media sosial.

"Saya sebenarnya sudah berkomunikasi dari beberapa hari yang lalu, tapi mencocokkan waktu yang belum bisa. Tapi tim sebenarnya sudah bergerak di bawah," kata Raja Juli, di Gedung DPR, Kamis (4/12/2025).

Dijelaskannya, Gakkum Kehutanan dan Kabareskrim akan turun tangan mengatasi masalah tersebut. Bahkan, kata dia, Satgas PKH juga akan bertindak mengusut asal usul kayu tersebut.

"Insya Allah misteri tentang kayu itu dari mana akan segera terungkap. Dan kita akan, apabila ada indikasi pidana, tentu kita akan tegakkan sekuat-kuatnya, seadil-adilnya," tutup Raja Juli.

Sebelumnya, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) buka suara soal viralnya video kayu gelondongan hanyut terseret banjir di Sumatera Utara.