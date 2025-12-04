Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menhut: Misteri Kayu Gelondongan saat Banjir Sumatera Akan Terungkap!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |19:20 WIB
Menhut: Misteri Kayu Gelondongan saat Banjir Sumatera Akan Terungkap!
Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni akan mengungkap asal-usul kayu gelondongan yang hanyut dalam aliran banjir bandang di Sumatera. Pihaknya akan menyeret pelaku penebang pohon itu ke ranah pidana.

Raja Juli akan menghadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas kayu gelondongan yang sempat viral di media sosial.

"Saya sebenarnya sudah berkomunikasi dari beberapa hari yang lalu, tapi mencocokkan waktu yang belum bisa. Tapi tim sebenarnya sudah bergerak di bawah," kata Raja Juli, di Gedung DPR, Kamis (4/12/2025).

Dijelaskannya, Gakkum Kehutanan dan Kabareskrim akan turun tangan mengatasi masalah tersebut. Bahkan, kata dia, Satgas PKH juga akan bertindak mengusut asal usul kayu tersebut.

"Insya Allah misteri tentang kayu itu dari mana akan segera terungkap. Dan kita akan, apabila ada indikasi pidana, tentu kita akan tegakkan sekuat-kuatnya, seadil-adilnya," tutup Raja Juli.

Sebelumnya, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) buka suara soal viralnya video kayu gelondongan hanyut terseret banjir di Sumatera Utara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/11/608/2326164/tinjau-penanganan-banjir-di-deli-serdang-doni-monardo-gelontorkan-dana-rp500-juta-bqKpElIkS3.jpg
Tinjau Penanganan Banjir di Deli Serdang, Doni Monardo Gelontorkan Dana Rp500 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/05/340/2257132/7-titik-banjir-di-tanggamus-dari-pekon-sedayu-hingga-pekon-kacapura-bnhfgD3Gp5.jpg
7 Titik Banjir di Tanggamus, dari Pekon Sedayu hingga Pekon Kacapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/03/340/2224155/banjir-bandang-terjang-kabupaten-agam-sejumlah-warga-mengungsi-vcHCJwBJvw.jfif
Banjir Bandang Terjang Kabupaten Agam, Sejumlah Warga Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/08/610/2210965/banjir-bandang-terjang-oku-selatan-ratusan-rumah-terendam-E3v20Xb474.JPG
Banjir Bandang Terjang OKU Selatan, Ratusan Rumah Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/30/610/2207242/diguyur-hujan-deras-2-kecamatan-di-muratara-kebanjiran-XJFSXdHOIX.jpg
Diguyur Hujan Deras, Sejumlah Desa di Musi Rawas Utara Kebanjiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/16/340/2200420/diguyur-hujan-deras-ratusan-rumah-di-pasaman-barat-kebanjiran-M7ZN5TU4Da.jpg
Diguyur Hujan Deras, Ratusan Rumah di Pasaman Barat Kebanjiran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement