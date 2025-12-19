Banjir Sumatera Sebabkan 80 Jalan Nasional Rusak Parah, Mayoritas Mulai Berfungsi

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyebut, 81 persen jalan nasional yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar) dan Sumatera Utara (Sumut) telah berfungsi. Menurutnya, hal itu berkat kerjasama lintas sektor baik Kementerian PUPR, TNI AD, dan masyarakat setempat.

"Hasil review kami di awal ada total sekitar 80 jalan nasional yang terdampak di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Alhamdulillah per detik ini 81% sudah fungsional," kata Dody saat jumpa pers perihal update penanganan banjir bandang Sumatera dan Aceh, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

Dody merinci, di Provinsi Aceh ada 38 jalan nasional terdampak banjir. Dari jumlah itu, sebanyak 26 jalan nasional telah berfungsi, sementara 12 jalan lainnya masih dalam proses perbaikan.

"Demikian juga dengan Sumut, 12 yang terdampak, 10 alhamdulillah sudah bisa fungsional dan 2 kita masih bekerjakan bersama-sama. Sumbar 30, sudah fungsional 29, 1 masih terdampak tapi sebetulnya 1 ini sudah fungsional dari kemarin," ucap Dody.

Dody menyampaikan, pihaknya telah menerjunkan 1.330 personel di tiga provinsi terdampak banjir. Ia membuka peluang untuk menambah jumlah personel jika dibutuhkan.

"Sementara untuk total alat berat, ekskavator, wheel loader dan seterusnya ada sekitar 872-an. Kemudian juga ada bahan-bahan material seperti geobag, tekstil dan lain sebagainya ada 5.700-an," kata Dody.

Ia juga menyampaikan, pihaknya masih berupaya agar SPAM di kabupaten berfungsi. Salah satunya di Aceh yang sudah mulai dilakukan tender penunjukan langsung.