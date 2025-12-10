Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bencana Sumatera Tinggalkan Trauma, Pemerintah Beri Dukungan Psikososial ke Korban Banjir

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |16:27 WIB
Bencana Sumatera Tinggalkan Trauma, Pemerintah Beri Dukungan Psikososial ke Korban Banjir
Pemerintah Beri Dukungan Psikososial ke Korban Banjir
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan korban jiwa akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat bertambah menjadi 964 orang.  Tim gabungan juga masih mencari 293 jiwa yang hilang imbas bencana di tiga provinsi itu.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Save the Children memberikan dukungan mobil psikososial bagi anak-anak terdampak banjir bandang dan longsor di Belawan, Medan, Sumatera Utara.

Ketua Tim Kemkomdigi, Taofiq Rauf mengatakan, upaya pemulihan usai bencana Sumatera bukan hanya fokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga kesehatan mental dan kesejahteraan anak- anak.

“Pendekatan ini sejalan dengan mandat Kemkomdigi dalam memperkuat komunikasi publik yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada pemulihan menyeluruh di wilayah terdampak,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).

Pemerintah terus memastikan pemulihan konektivitas jaringan serta infrastruktur telekomunikasi di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera.

‘’Selain pemulihan teknis, Komdigi juga mendirikan sejumlah Posko sebagai Pusat Informasi dan Media Center untuk mendukung komunikasi darurat dan koordinasi penanganan bencana,’’ujarnya.

Di Aceh, posko dipusatkan di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, sementara di Sumatera Barat posko ditempatkan di Komplek Kantor Gubernur Sumbar.

Sedangkan untuk Sumatera Utara, Posko Komdigi beroperasi di tiga titik, yakni Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Sumut, Gelanggang Olahraga (GOR) Pandan Tapanuli Tengah), serta Posko Dukungan Psikososial di Hamparan Perak, Deli Serdang.

Posko tersebut berfungsi sebagai ruang kerja bagi jurnalis, pusat penyelenggaraan konferensi pers, serta titik koordinasi lapangan bagi satuan Komdigi, operator seluler, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait.

 

Halaman:
1 2 3
      
