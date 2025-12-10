Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diresmikan Pramono, Embung Lapangan Merah Diklaim Dapat Kurangi Banjir di 3 RW Jagakarsa

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |00:05 WIB
Diresmikan Pramono, Embung Lapangan Merah Diklaim Dapat Kurangi Banjir di 3 RW Jagakarsa
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan Embung Lapangan Merah di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025). Ia menyampaikan bahwa embung seluas hampir 5.000 meter persegi tersebut dapat mengurangi banjir secara signifikan di tiga RW yang berada di Kecamatan Jagakarsa.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, hari ini Selasa, 9 Desember 2025, lanskap Embung Lapangan Merah Kota Administrasi Jakarta Selatan secara resmi dinyatakan diresmikan,” kata Pramono.

Pramono menjelaskan, bahwa Embung Lapangan Merah berfungsi sebagai infrastruktur pengendali banjir yang selama ini menjadi persoalan di Jagakarsa. Tak hanya berdampak bagi wilayah itu, embung juga diperkirakan memberikan manfaat bagi Depok karena letaknya berada di perbatasan dengan Universitas Indonesia dan Kota Depok.

“Embung ini luasnya kurang lebih 5.000 meter persegi, tepatnya sekitar 4.900 lebih sedikit. Embung ini akan mengurangi banjir di kecamatan ini kurang lebih 35–50 persen, dengan catchment area seluas 87 hektare,” ujarnya.

“Dengan demikian, secara signifikan embung ini akan mengurangi banjir, bukan hanya di Jagakarsa tetapi juga di Depok karena berada di perbatasan Jakarta Selatan–Depok,” tambahnya.

 

