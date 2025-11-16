Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Resmikan Gereja HKI Tanjung Priok, Pramono: Izin Rumah Ibadah Tak Boleh Dipersulit Lagi!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |14:01 WIB
Resmikan Gereja HKI Tanjung Priok, Pramono: Izin Rumah Ibadah Tak Boleh Dipersulit Lagi!
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa dirinya merupakan pemimpin bagi seluruh umat beragama di Ibu Kota. Karena itu, ia menyatakan tidak akan mempersulit atau menahan pemberian izin pembangunan rumah ibadah di Jakarta.

Hal itu disampaikan Pramono dalam sambutannya saat meresmikan Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (16/11/2025).

"Melalui Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), saya sudah sampaikan tidak boleh lagi ada pembangunan rumah ibadah, apa pun agamanya, yang ditahan-tahan kalau seluruh persyaratannya sudah lengkap,” ujar Pramono.

Pramono menegaskan, bahwa sebagai pemimpin seluruh umat beragama, ia harus menjunjung prinsip keadilan. Ia menilai Gereja HKI Tanjung Priok dibangun dengan perjalanan penuh suka dan duka. Terlebih, masyarakat Jakarta bersifat majemuk, multikultur, dan multietnik.

“Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, harapan saya pribadi, semoga kehidupan kerukunan antarumat beragama di Jakarta menjadi lebih baik,” tutur Pramono.

 

Halaman:
1 2
      
