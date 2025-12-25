Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Tetapkan 15 Zona Putih Bebas dari Atribut Parpol, Berikut Daftarnya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |08:56 WIB
Pemprov DKI Tetapkan 15 Zona Putih Bebas dari Atribut Parpol, Berikut Daftarnya
Pemprov DKI Tetapkan 15 Zona Putih Bebas dari Atribut Parpol, Berikut Daftarnya (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satpol PP DKI Jakarta menetapkan zona putih sebagail wilayah yang dilarang dipasangi bendera partai politik (parpol) maupun atribut organisasi kemasyarakatan.

1. Zona Putih Atribut Parpol

“Kami juga sudah menentukan white area atau zona putih, mana-mana saja area yang dilarang untuk dipasangi bendera parpol atau atribut ormas,” kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan, dikutip Kamis (25/12/2025).

Ia menerangkan, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait pengaturan pemasangan atribut parpol agar tidak mengganggu ketertiban dan estetika kota.

Selain penetapan zona putih, kata dia, pihaknya mengatur batas waktu pemasangan bendera parpol.

“Terkait atribut parpol, sesuai dengan pernyataan dan arahan Pak Gubernur, kita mengizinkan pemasangan pada rentang waktu H-4 sebelum pelaksanaan dan pada H+2 setelah pelaksanaan,” ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan parpol dan organisasi kemasyarakatan untuk menyosialisasikan aturan tersebut agar dapat dipatuhi bersama.

“Kemudian kita juga sudah berkoordinasi dengan partai politik dan ormas di bawah binaan Kesbangpol untuk menyosialisasikan hal ini,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190613//ilustrasi_kota_jakarta-K0ka_large.jpg
Pajak Daerah dan Retribusi, Begini Cara Keduanya Mendukung Pembangunan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190421//pemerintah-CBHe_large.jpg
Sidang Sengketa Informasi Ijazah Jokowi, Bonatua Minta Sekda Dihadirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/25/3189541//jakarta-svYJ_large.jpg
Anak Sekolah Sudah Mulai Libur, Ini Rekomendasi 10 Destinasi Wisata Edukasi di Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189708//kpk-w8cA_large.jpg
Bupati Lampung Tengah Korupsi untuk Lunasi Utang Kampanye, KPK: Harus Ada Laporan Keuangan Parpol!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189711//pramono_anung-Ijwg_large.jpg
Pramono: Banjir Jakarta Bisa Ditangani Asal Air Rob Tak Naik, Kita Punya 1.200 Pompa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189666//dpr-rYv8_large.jpg
DPR Dorong Jakarta Jadi Rumah Nyaman untuk Warganya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement