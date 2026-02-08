Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir Siang hingga Sore

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |05:05 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir Siang hingga Sore
Hujan Jabodetabek (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Wilayah Jabodetabek diprakirakan didominasi cuaca berawan hingga berawan tebal pada Minggu, (8/2/2026). Namun demikian, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari.

Pada pagi hingga menjelang siang hari, cuaca masih didominasi berawan. Menjelang siang, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Jabodetabek.

Memasuki siang hingga sore hari, potensi hujan diperkirakan semakin meluas. Hujan ringan hingga sedang berpeluang terjadi di sebagian wilayah DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kabupaten Bogor.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada di kisaran 20–24 derajat Celsius, sementara wilayah Jabodetabek lainnya berkisar antara 24–28 derajat Celsius. Kelembapan udara cukup tinggi, yakni berada pada rentang 72 hingga 96 persen.

Sementara itu, angin permukaan diprakirakan bertiup dari arah Barat Daya hingga Barat Laut dengan kecepatan 10–40 kilometer per jam.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, khususnya pada siang hingga sore hari di sebagian wilayah Jabodetabek. Pengguna jalan dan aktivitas luar ruangan disarankan untuk menyesuaikan rencana perjalanan dengan kondisi cuaca.

(Awaludin)

      
