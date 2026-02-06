BMKG: Gempa M6,4 di Pacitan Jenis Megathrust

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berkekuatan M6,4 mengguncang Pacitan, Jawa Timur, Jumat 6 Februari 2026 pukul 01.06.10 WIB. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter terbaru dengan magnitudo M6,2.

“Gempa Pacitan ini jenis gempa Megathrust, yang tergambar dari mekanismenya berupa pergerakan naik (thrusting) dengan kedalaman dangkal,” ungkap Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, dalam keterangannya.

Episenter gempabumi terletak pada koordinat 8,98° LS; 111,18° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 89 km arah tenggara Kota Pacitan, Jawa Timur, pada kedalaman 58 km.