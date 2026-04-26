Gempa M4,7 Guncang Pesisir Barat Lampung

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |07:36 WIB
JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,7 mengguncang wilayah Pesisir Barat, Lampung, pada Minggu (26/4/2026) pukul 06.01 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

1. Gempa Pesisir Barat Lampung

Pusat gempa berada di laut 47 km Pesisir Barat Lampung pada koordinat 5.44 Lintang Selatan – 103.59 Bujur Timur. Pusat gempa berada di kedalaman 32 km.

“Gempa (UPDATE) Mag:4.7, 26-Apr-26 06:01:03 WIB, Lok:5.44 LS, 103.59 BT (Pusat gempa berada di laut 47 km baratdaya Pesisir Barat), Kedlmn:32 Km Dirasakan (MMI) III Liwa, III Pesisir Barat,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG menyatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/340/3214498/gempa_jailolo_maluku_utara-5ixK_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Jailolo Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/340/3214430/gempa_maluku_utara-pQPf_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang Maluku Utara, BMKG Pastikan Tak Potensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/340/3214416/gempa-aTxk_large.jpg
Gempa Dangkal M4,6 Guncang Ternate Maluku Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214363/gempa-GHyn_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Maluku Barat Daya, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213483/gempa-Qpze_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang Keerom Papua, Kedalamannya 153 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/340/3213323/gempa-ivHB_large.jpg
Gempa M5,9 Guncang Nias Utara Terasa di Berbagai Daerah
