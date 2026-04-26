Gempa M4,7 Guncang Pesisir Barat Lampung

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,7 mengguncang wilayah Pesisir Barat, Lampung, pada Minggu (26/4/2026) pukul 06.01 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Pusat gempa berada di laut 47 km Pesisir Barat Lampung pada koordinat 5.44 Lintang Selatan – 103.59 Bujur Timur. Pusat gempa berada di kedalaman 32 km.

“Gempa (UPDATE) Mag:4.7, 26-Apr-26 06:01:03 WIB, Lok:5.44 LS, 103.59 BT (Pusat gempa berada di laut 47 km baratdaya Pesisir Barat), Kedlmn:32 Km Dirasakan (MMI) III Liwa, III Pesisir Barat,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG menyatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.



(Erha Aprili Ramadhoni)

