Gempa M4,6 Guncang Jailolo Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo (M)4,6 mengguncang wilayah Batang Dua, Jailolo, Maluku Utara, Jumat (24/4/2026) pukul 15.41 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Hasil analisis BMKG menunjukkan, gempa memiliki parameter dengan magnitudo 4,6. Episenter gempa terletak di titik koordinat 1.51° LU; 126.62° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 107 km Barat Laut Jailolo Malut pada kedalaman 11 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas Subduksi Lempeng Laut Maluku,” ucap Kepala Stasiun Geofisika Manado, Tony Agus Wijaya dalam keterangan tertulisnya.

Gempa ini berdampak dan dirasakan di Pulau Batang Dua dengan skala intensitas II-III MMI. Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

Gempa ini merupakan rangkaian susulan dari gempa dengan kekuatan M7,6 di Pulau Batang Dua pada 2 April 2026 pukul 05.48.WIB. Hingga Jumat, 24 April 2026 pukul 17.00 WIB, total gempa susulan (aftershock) yang tercatat mencapai 1.854 gempa dengan magnitudo terbesar M5,8 dan terkecil M1,7.

(Erha Aprili Ramadhoni)

