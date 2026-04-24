Gempa M4,6 Guncang Jailolo Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |16:27 WIB
JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo (M)4,6 mengguncang wilayah Batang Dua, Jailolo, Maluku Utara, Jumat (24/4/2026) pukul 15.41 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

1. Gempa Jailolo

Hasil analisis BMKG menunjukkan, gempa memiliki parameter dengan magnitudo 4,6. Episenter gempa terletak di titik koordinat 1.51° LU; 126.62° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 107 km Barat Laut Jailolo Malut pada kedalaman 11 km. 

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas Subduksi Lempeng Laut Maluku,” ucap Kepala Stasiun Geofisika Manado, Tony Agus Wijaya dalam keterangan tertulisnya.

Gempa ini berdampak dan dirasakan di Pulau Batang Dua dengan skala intensitas II-III MMI. Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. 

Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

Gempa ini merupakan rangkaian susulan dari gempa dengan kekuatan M7,6 di Pulau Batang Dua pada 2 April 2026 pukul 05.48.WIB. Hingga Jumat, 24 April 2026 pukul 17.00 WIB, total gempa susulan (aftershock) yang tercatat mencapai 1.854 gempa dengan magnitudo terbesar M5,8 dan terkecil M1,7.

(Erha Aprili Ramadhoni)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/340/3214430/gempa_maluku_utara-pQPf_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang Maluku Utara, BMKG Pastikan Tak Potensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/340/3214416/gempa-aTxk_large.jpg
Gempa Dangkal M4,6 Guncang Ternate Maluku Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214363/gempa-GHyn_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Maluku Barat Daya, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213483/gempa-Qpze_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang Keerom Papua, Kedalamannya 153 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/340/3213323/gempa-ivHB_large.jpg
Gempa M5,9 Guncang Nias Utara Terasa di Berbagai Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/340/3211744/gempa-neI3_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,0 Guncang Bengkulu Utara
