Breaking News! Gempa Besar M,77 Guncang Sangihe Sulut, BMKG: Berpotensi Tsunami!

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) gempa besar mengguncang Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut). Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam gempa tersebut.

BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami dikeluarkan untuk wilayah Sulut, Gorontalo, Sulteng, Malut, hingga Kaltim.

“Gempa berpusat 236 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT dengan kedalaman 105 Km,” tulis keterangan BMKG.

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak akibat gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

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