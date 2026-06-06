Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,4 Guncang Cianjur, Berpusat di Darat

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |20:27 WIB
Gempa M3,4 Guncang Cianjur, Berpusat di Darat
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M3,4 mengguncang Cianjur, Jawa Barat, Sabtu 6 Juni 2026, pukul 19.57 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan gempa berpusat di darat.

Menurut informasi BMKG, pusat gempa berada di 10 km Barat Daya Kabupaten Cianjur pada koordinat 6.91 Lintang Selatan – 107.11 Bujur Timur.

“Gempa Mag:3.4, 06-Jun-2026 19:57:14WIB, Lok:6.91LS, 107.11BT (10 km BaratDaya KAB-CIANJUR-JABAR), Kedlmn:11 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/340/3222698//viral-kw0C_large.jpg
Gempa Besar M5,6 Guncang Pantai Utara Banggai Sulteng, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/340/3222677//viral-tS49_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,8 Guncang Bone Bolango Gorontalo Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/340/3221984//ilustrasi-vWsr_large.jpg
Gempa Besar M5,4 Guncang Sarmi Papua, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/340/3221571//viral-agPG_large.jpg
Banyuwangi Diguncang Gempa Bumi Dangkal Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/340/3221350//gempa-bCV3_large.jpg
Gempa Dangkal Berkekuatan M4.6 Guncang Sinabang Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/337/3221142//gempa-jzcm_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang NTT, Tak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement