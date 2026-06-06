Gempa M3,4 Guncang Cianjur, Berpusat di Darat

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M3,4 mengguncang Cianjur, Jawa Barat, Sabtu 6 Juni 2026, pukul 19.57 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan gempa berpusat di darat.

Menurut informasi BMKG, pusat gempa berada di 10 km Barat Daya Kabupaten Cianjur pada koordinat 6.91 Lintang Selatan – 107.11 Bujur Timur.

“Gempa Mag:3.4, 06-Jun-2026 19:57:14WIB, Lok:6.91LS, 107.11BT (10 km BaratDaya KAB-CIANJUR-JABAR), Kedlmn:11 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Rahman Asmardika)

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