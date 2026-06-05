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Gempa Besar M5,8 Guncang Bone Bolango Gorontalo Pagi Ini

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,8 mengguncang Bone Bolango, Gorontalo, Jumat 5 Juni 2026, pukul 06.28 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa besar itu tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 81 km Tenggara Bone Bolango Gorontalo pada koordinat 0.18 Lintang Selatan – 123.30 Bujur Timur.

“Gempa Mag:5.8, 05-Jun-2026 06:28:30WIB, Lok:0.18LS, 123.30BT (81 km Tenggara BONEBOLANGO-GORONTALO), Kedlmn:117 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa di Bone tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

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