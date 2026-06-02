Gempa Besar M5,4 Guncang Sarmi Papua, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa berkekuatan M5,4 mengguncang Sarmi, Papua pada Selasa, (2/6/2026) pukul 06.01 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

“Info Gempa Mag:5.4, 02-Jun-26 06:01:16 WIB, Lok:1.94 LS,138.95 BT (22 km Tenggara SARMI-PAPUA), Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,1. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 2,03° LS ; 138,91° BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 24 Km arah Tenggara, Sarmi, Papua pada kedalaman 19 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas Sesar Anjak Mamberamo. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip)," ungkap Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto dalam keterangan tertulisnya.

Gempabumi ini dirasakan di Kota Sarmi dengan skala intensitas IV MMI (Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun).