Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bom Diduga Sisa Perang Dunia II Meledak di Biak Numfor, Lima Orang Tewas

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |07:39 WIB
Bom Diduga Sisa Perang Dunia II Meledak di Biak Numfor, Lima Orang Tewas
Ledakan (foto: Illustrasi Okezone)
A
A
A

BIAK NUMFOR – Sebuah ledakan yang diduga berasal dari bom sisa Perang Dunia II terjadi di Kabupaten Biak Numfor, Papua, dan menewaskan lima orang warga. Peristiwa tersebut juga menyebabkan sejumlah korban lainnya masih dalam pencarian.

Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito, mengatakan ledakan diduga berasal dari area bawah salah satu rumah panggung warga.

“Berdasarkan informasi awal yang diperoleh di lapangan, ledakan terjadi di sekitar area bawah salah satu rumah panggung di kompleks tersebut,” ujar Cahyo dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).

Ia menjelaskan, ledakan terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan suara yang sangat keras sehingga mengundang perhatian warga sekitar.

“Menurut keterangan saksi di lokasi, ledakan terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan suara yang sangat keras sehingga mengundang perhatian warga sekitar yang kemudian berupaya memberikan pertolongan kepada para korban,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bom Kasus Ledakan Ledakan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/340/3221774//ledakan-sOEK_large.jpg
Bom Diduga Peninggalan Perang Dunia II Meledak, 5 Orang Tewas dan 3 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/18/3221245//pabrik_kertas_di_washington_meledak-nCi7_large.jpg
Pabrik Kertas di Washington Meledak, 11 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/338/3220964//ledakan-OGPW_large.jpg
Polisi Ungkap Kronologi Ledakan Pabrik Kimia di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/340/3220841//pabrik_kimia_meledak-GA81_large.jpg
Pabrik Kimia di Cilegon Meledak, Tim KBRN Polri Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/18/3220281//ledakan-ewzi_large.jpg
Gas Meledak di Tambang Batu Bara China, 90 Orang Dilaporkan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/338/3220083//ledakan-7MBo_large.jpg
Tabung Gas Meledak di Jakbar, Polisi: Satu Lansia Luka Bakar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement