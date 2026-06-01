Bom Diduga Sisa Perang Dunia II Meledak di Biak Numfor, Lima Orang Tewas

BIAK NUMFOR – Sebuah ledakan yang diduga berasal dari bom sisa Perang Dunia II terjadi di Kabupaten Biak Numfor, Papua, dan menewaskan lima orang warga. Peristiwa tersebut juga menyebabkan sejumlah korban lainnya masih dalam pencarian.

Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito, mengatakan ledakan diduga berasal dari area bawah salah satu rumah panggung warga.

“Berdasarkan informasi awal yang diperoleh di lapangan, ledakan terjadi di sekitar area bawah salah satu rumah panggung di kompleks tersebut,” ujar Cahyo dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).

Ia menjelaskan, ledakan terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan suara yang sangat keras sehingga mengundang perhatian warga sekitar.

“Menurut keterangan saksi di lokasi, ledakan terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan suara yang sangat keras sehingga mengundang perhatian warga sekitar yang kemudian berupaya memberikan pertolongan kepada para korban,” tambahnya.