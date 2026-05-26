Pabrik Kimia di Cilegon Meledak, Tim KBRN Polri Dikerahkan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |15:12 WIB
Pabrik Kimia Meledak (foto: Freepik)
JAKARTA - Polisi masih mendalami penyebab ledakan dahsyat di area pabrik kimia di Kota Cilegon, Banten. Polda Banten dan Mabes Polri turun tangan melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut.

Wadirkrimsus Polda Banten, AKBP Bronto Budiyanto mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri.

“Untuk penyebab terjadinya ledakan belum diketahui. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri,” kata Bronto kepada wartawan, Selasa (26/5/2026).

Selain itu, tim Kimia, Biologi, dan Radioaktif (KBRN) dari Korps Brimob Polri juga diterjunkan untuk memastikan ada atau tidaknya zat berbahaya di lokasi ledakan.

“Tim KBRN Korps Brimob Polri diterjunkan untuk mengetahui apakah ada bahan berbahaya di lokasi kejadian,” ujar Bronto.

 

