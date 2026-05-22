Tabung Gas Meledak di Jakbar, Polisi: Satu Lansia Luka Bakar

JAKARTA - Ledakan tabung gas terjadi di salah satu rumah yang berada di Jalan Tambora 2, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Akibat kejadian tersebut, seorang lansia mengalami luka bakar.

Kasiops Suku Dinas (Sudin) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat, Syaiful Kahfi, menjelaskan ledakan terjadi pada Jumat pagi.

“Betul, ada (ledakan akibat tabung gas),” kata Syaiful Kahfi, Jumat (22/5/2026).

Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat, membenarkan ledakan akibat kebocoran tabung gas berukuran 12 kilogram. “Benar, ada (ledakan). Itu (penyebab) terkait kebocoran gas,” ungkap dia.

Ia menyebutkan, ledakan mengakibatkan seorang lansia berinisial SKC (71) mengalami luka bakar. Namun, ledakan tersebut tidak berdampak pada rumah lainnya.

“Iya (korban) satu orang. Nggak parah, luka bakar tapi tidak parah. Enggak (berdampak), tadi sudah ada juga dari damkar,” imbuhnya.

Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan serangkaian tindakan kepolisian, di antaranya mendatangi dan mengamankan tempat kejadian perkara.

(Arief Setyadi )

