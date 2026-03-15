Ledakan Bom Guncang Sekolah Yahudi di Amsterdam

AMSTERDAM - Ledakan bom terjadi di sebuah sekolah Yahudi di Amsterdam, Belanda. Ledakan itu menghantam dinding luar sekolah, yang terletak di Buitenveldert, sebuah kawasan Yahudi modern di kota itu dan merupakan rumah bagi sinagoge, sekolah agama, dan restoran Yahudi.

Melansir CNN, Minggu (15/3/2026), polisi telah memperoleh gambar orang yang diduga meledakkan bom tersebut.

Saat ini, keamanan di Amsterdam telah ditingkatkan menyusul insiden anti-Semit di Rotterdam dan Liège di negara tetangga Belgia pada awal pekan yang sama.

“Ini adalah tindakan agresi pengecut terhadap komunitas Yahudi,” kata Wali Kota Amsterdam Femke Halsema.

Sementara, Perdana Menteri Belanda Rob Jetten mengatakan tidak boleh ada tempat untuk antisemitisme” di Belanda.