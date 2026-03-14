Indonesia Kecam Serangan Israel di Lebanon Selatan

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |20:30 WIB
Indonesia Kecam Serangan Israel di Lebanon Selatan
Israel serang Lebanon (Foto: Yenisafak)
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras serangan Israel di Lebanon selatan yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1701 (2006).

"Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon, menghentikan serangan yang membahayakan warga dan infrastruktur sipil, serta kembali pada dialog dan diplomasi guna mencegah eskalasi lebih lanjut dan mewujudkan perdamaian," tulis Kemlu lewat akun media sosial X resminya, Sabtu (14/3/2026).

Pemerintah Indonesia, tulis Kemlu, juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya ketegangan di Lebanon, khususnya di Beirut dan sepanjang garis demarkasi Blue Line di Lebanon selatan, serta atas serangan terhadap pos UNIFIL yang telah menyebabkan luka pada sejumlah personel pemelihara perdamaian.

"Indonesia menegaskan tanggung jawab seluruh pihak di bawah hukum internasional untuk menjamin keselamatan dan keamanan personel dan properti PBB," tegasnya.

Kemlu memastikan pemerintah Indonesia terus memantau secara dekat perkembangan situasi serta dampaknya terhadap Kontingen Garuda yang bertugas di UNIFIL, dan memastikan bahwa keselamatan dan keamanan personel pasukan pemelihara perdamaian menjadi prioritas utama dalam situasi saat ini.

"Pemerintah Indonesia menyampaikan penghargaan atas integritas, profesionalisme, dan dedikasi Kontingen Garuda bersama UNIFIL dalam menjalankan mandatnya untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Lebanon selatan, dan berharap agar seluruh Kontingen Garuda diberikan keselamatan," katanya.
 

(Arief Setyadi )

Israel Lancarkan Serangan di Lembah Bekaa Lebanon, 4 Orang Tewas
Komandan Jihad Islam Palestina Tewas di Lebanon Dibantai Israel
Hizbullah Murka, Siap Kerahkan Pasukan Bantu Iran Perangi Israel dan AS
Iron Dome Isrel Dijebol Hizbullah, AS Kirim Bantuan
Israel Bombardir Lebanon dan Gelar Serangan Darat, Pasukan TNI Siaga Penuh di Markas Tunggu Perintah
Banyak WNI Bertahan di Lebanon saat Israel Perang dengan Hizbullah, Alasannya Mengejutkan!
