Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rudal Iran Hantam Israel saat Benjamin Netanyahu Muncul Ancam Bunuh Mojtaba Khamenei

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |09:46 WIB
Rudal Iran Hantam Israel saat Benjamin Netanyahu Muncul Ancam Bunuh Mojtaba Khamenei
Rudal Iran Hantam Israel saat Benjamin Netanyahu Muncul Ancam Bunuh Mojtaba Khamenei (TASS)
A
A
A

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk pertama kalinya muncul memberikan keterangan pers di Tel Aviv sejak perang Iran pada 28 Februari 2026, Kamis (12/3/2026). Kemunculan Netanyahu ini disambut serangan rudal Iran ke Tel Aviv. 

Melansir TASS, Jumat (13/3/2026), peringatan udara telah diumumkan di bagian tengah Israel karena ancaman rudal. Sirene serangan udara berbunyi, termasuk di wilayah Tel Aviv.

Sesaat sebelum ini, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyatakan telah mendeteksi peluncuran rudal baru dari Iran, yang mendorong peringatan darurat untuk dikirim ke ponsel penduduk di wilayah tengah negara itu.

Hal ini terjadi pada saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan konferensi pers pertamanya sejak dimulainya konfrontasi dengan Iran. Siaran langsung pidatonya tidak terganggu meskipun ada bahaya rudal.

Melansir Al Jazeera, pada pidatonya itu, Netanyahu mengatakan serangan Israel menewaskan ilmuwan nuklir Iran terkemuka dan menimbulkan kerusakan parah pada Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan pasukan Basij.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/18/3206653//pm_israel_benjamin_netanyahu-K5XL_large.jpg
Netanyahu Perdana Muncul sejak Perang Iran, Ancam Bunuh Mojtaba Khamenei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/18/3206623//viral-KCwv_large.jpg
Benjamin Netanyahu Sudah Berhari-hari Tidak Tampil di Publik, Tewas Dihantam Rudal Iran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/18/3206465//masjid_al_aqsa-CAl7_large.jpg
Indonesia dan 7 Negara Islam Kutuk Penutupan Masjid Al-Aqsa oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/18/3206446//ana_salomon_telah_menjabat_sebagai_duta_besar_spanyol_untuk_israel_sejak_juli_2021-zly5_large.png
Spanyol Pecat Dubesnya di Israel, Hubungan Diplomatik Kian Memanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/18/3206285//ilustrasi-3gIm_large.jpg
Perang Masuki Hari Ke-11, Rudal dan Drone Iran Terus Hantam Aset Israel dan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206164//ahmad_setyono-DrbT_large.jpg
Pedang yang Ditempa Mortir 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement