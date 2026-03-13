Rudal Iran Hantam Israel saat Benjamin Netanyahu Muncul Ancam Bunuh Mojtaba Khamenei

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk pertama kalinya muncul memberikan keterangan pers di Tel Aviv sejak perang Iran pada 28 Februari 2026, Kamis (12/3/2026). Kemunculan Netanyahu ini disambut serangan rudal Iran ke Tel Aviv.

Melansir TASS, Jumat (13/3/2026), peringatan udara telah diumumkan di bagian tengah Israel karena ancaman rudal. Sirene serangan udara berbunyi, termasuk di wilayah Tel Aviv.

Sesaat sebelum ini, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyatakan telah mendeteksi peluncuran rudal baru dari Iran, yang mendorong peringatan darurat untuk dikirim ke ponsel penduduk di wilayah tengah negara itu.

Hal ini terjadi pada saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan konferensi pers pertamanya sejak dimulainya konfrontasi dengan Iran. Siaran langsung pidatonya tidak terganggu meskipun ada bahaya rudal.

Melansir Al Jazeera, pada pidatonya itu, Netanyahu mengatakan serangan Israel menewaskan ilmuwan nuklir Iran terkemuka dan menimbulkan kerusakan parah pada Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan pasukan Basij.