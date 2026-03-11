Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perang Masuki Hari Ke-11, Rudal dan Drone Iran Terus Hantam Aset Israel dan AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |11:51 WIB
Perang Masuki Hari Ke-11, Rudal dan Drone Iran Terus Hantam Aset Israel dan AS
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA — Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran telah memasuki hari ke-11 dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan usai dalam waktu dekat. Teheran pada Selasa (10/3/2026) kembali melancarkan serangan dengan rudal dan drone ke Israel serta berbagai aset AS di kawasan, sementara Tel Aviv dan Washington terus membombardir kota-kota Iran.

AS melancarkan “hari serangan paling intens” ke fasilitas nuklir Iran, aset Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), dan fasilitas rudal Iran. Serangan pada Selasa diklaim telah menghancurkan ribuan target kumulatif.

Sejak memulai perang pada 28 Februari, serangan AS dan Israel telah menghancurkan lebih dari 10.000 fasilitas dan lokasi sipil, termasuk 65 sekolah dan institusi pendidikan, serta 8.000 rumah. Aksi AS dan Israel juga menewaskan lebih dari 1.300 warga sipil dan ratusan personel militer maupun politik Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Sementara itu, Iran melancarkan balasan dengan menyerang fasilitas minyak, gas, dan penyimpanan bahan bakar Israel di Haifa. Serangan ini merupakan pembalasan Teheran atas serangan Israel ke depot minyak Iran.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/278/3206234//saham-6Vcu_large.jpg
Wall Street Ditutup Bervariasi, Investor Waspadai Perang AS-Israel vs Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/18/3206227//ilustrasi-9rKb_large.jpg
Militer AS Ungkap Jumlah Korban dalam Perang dengan Iran, Angkanya Mencapai Ratusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206220//presiden_prabowo-QEt2_large.jpg
Prabowo: Indonesia Tidak Akan Mencampuri Urusan Negara Mana Pun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206212//menlu-lCAe_large.jpg
Dikawal Menlu, 22 WNI Dipulangkan dari Iran Tiba di Bandara Soetta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206206//ikrar_nusa_bhakti_mantan_dubes_ri_untuk_tunisia-6Wxd_large.jpg
Eks Dubes Tunisia Nilai AS dan Israel Kini Mencoba Hentikan Perang Lawan Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206101//pemimpin_iran-owhd_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Pemimpin Tertinggi Iran yang Baru Motjaba Khamenei
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement