Perang Masuki Hari Ke-11, Rudal dan Drone Iran Terus Hantam Aset Israel dan AS

JAKARTA — Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran telah memasuki hari ke-11 dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan usai dalam waktu dekat. Teheran pada Selasa (10/3/2026) kembali melancarkan serangan dengan rudal dan drone ke Israel serta berbagai aset AS di kawasan, sementara Tel Aviv dan Washington terus membombardir kota-kota Iran.

AS melancarkan “hari serangan paling intens” ke fasilitas nuklir Iran, aset Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), dan fasilitas rudal Iran. Serangan pada Selasa diklaim telah menghancurkan ribuan target kumulatif.

Sejak memulai perang pada 28 Februari, serangan AS dan Israel telah menghancurkan lebih dari 10.000 fasilitas dan lokasi sipil, termasuk 65 sekolah dan institusi pendidikan, serta 8.000 rumah. Aksi AS dan Israel juga menewaskan lebih dari 1.300 warga sipil dan ratusan personel militer maupun politik Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Sementara itu, Iran melancarkan balasan dengan menyerang fasilitas minyak, gas, dan penyimpanan bahan bakar Israel di Haifa. Serangan ini merupakan pembalasan Teheran atas serangan Israel ke depot minyak Iran.