Momen Sigap Prabowo Gandeng Quraish Shihab Usai Ceramah di Istana Negara

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dengan sigap membantu serta menggandeng cendekiawan muslim sekaligus mantan Menteri Agama, Prof. Quraish Shihab, usai memberikan ceramah pada peringatan Nuzulul Quran yang digelar di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Tampak Prabowo langsung menggandeng tangan Quraish Shihab saat turun dari podium. Kemudian, Quraish Shihab tampak menyampaikan pesan kepada Prabowo.

Sebelumnya, Quraish Shihab juga menyampaikan doa khusus kepada Prabowo. Doa tersebut dipanjatkan agar Presiden senantiasa diberi pertolongan oleh Allah SWT dalam menjalankan amanah kepemimpinan, terutama dalam menegakkan perdamaian dan keadilan.

Quraish Shihab mengawali dengan menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk berbicara dalam acara tersebut sehingga ia dapat menyampaikan hal-hal yang menurutnya perlu diperhatikan bersama.

“Saya berterima kasih diberi kepercayaan untuk berbicara dan menyampaikan apa yang saya rasa perlu kita sadari bersama,” ungkapnya sebelum berdoa di akhir sambutannya.