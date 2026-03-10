Menteri-Tokoh Agama Hadiri Nuzulul Quran di Istana Negara

Menteri dan Tokoh Agama hadiri Nuzulul Quran di Istana Negara (Foto: Binti M/Okezone)

JAKARTA — Para menteri Kabinet Merah Putih hingga tokoh agama menghadiri Peringatan Nuzulul Quran Tingkat Kenegaraan 1447 H yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa malam (10/3/2026). Kegiatan ini juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Berdasarkan pantauan Okezone, para undangan yang terdiri dari menteri, pejabat negara hingga tokoh agama berdatangan. Di antaranya pakar tafsir Alquran Quraish Shihab. Ia mengungkapkan akan memberikan tausiyah mengenai pesan damai. Menurut informasi, sebanyak 250 undangan akan hadir.

"Ya didengar saja (tausiyahnya). Tentang Nuzulul Quran. Ya tentang (pesan) damai, biar damai," kata Quraish Shihab setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan agenda ini merupakan momentum untuk memperingati turunnya wahyu Alquran.

"Kita diundang untuk mengikuti Nuzulul Quran sebagai momentum kenegaraan untuk memperingati turunnya wahyu Alquran di bulan suci yang penuh keberkahan dan penuh hidayah ini," katanya.