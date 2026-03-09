Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tegaskan Tak Akan Biarkan Rakyat di Desa Terpencil Kesulitan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |23:34 WIB
Prabowo Tegaskan Tak Akan Biarkan Rakyat di Desa Terpencil Kesulitan
Prabowo Tegaskan Tak Akan Biarkan Rakyat di Desa Terpencil Kesulitan (tangkapan layar)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus hadir membantu masyarakat hingga ke pelosok desa, termasuk wilayah terpencil yang selama ini mengalami keterbatasan infrastruktur.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan pembangunan 218 jembatan di sejumlah daerah yang diselesaikan dalam waktu sekitar 2,5 bulan oleh satuan tugas yang dipimpin TNI. Peresmian dilakukan secara virtual dengan mengundang seluruh anggota TNI yang terlibat membangun jembatan, Senin (9/3).

“Saya telah menugaskan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, seorang jenderal bintang 4, memimpin pembangunan jembatan-jembatan. Tidak hanya jembatan besar, tetapi juga yang kecil-kecil. Ini bukti pemerintah hadir di tingkat yang paling kecil sekalipun, di desa dan dusun. Pemerintah Republik Indonesia tidak akan membiarkan rakyatnya dalam kesulitan,” kata Prabowo.

Prabowo mengingatkan posisi Indonesia berada di wilayah yang rawan bencana. Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Meski demikian, kondisi tersebut juga membawa berkah karena membuat tanah Indonesia subur dan kaya sumber daya.

Selanjutnya, Prabowo mengapresiasi pembangunan ratusan jembatan yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Hal ini dinilai sebagai prestasi luar biasa yang menunjukkan dedikasi aparat TNI dan seluruh pihak yang terlibat di lapangan.

“Peresmian 218 jembatan yang telah dilaksanakan dalam waktu 2,5 bulan adalah prestasi luar biasa. Prestasi ini menunjukkan kesungguhan hati dari seluruh prajurit TNI, seluruh petugas di daerah yang terkena bencana dan juga daerah-daerah lain yang sangat memerlukan jembatan-jembatan ini,” katanya.

Presiden menegaskan, pemerintah bersama Kabinet Merah Putih tidak hanya fokus pada proyek besar di perkotaan, tetapi juga infrastruktur kecil yang berdampak langsung bagi masyarakat hingga ke pelosok.

“Mungkin ada yang memandang, yang menyeberangi beberapa puluh meter, sesuatu yang tidak strategis. Pemerintah yang saya pimpin bangga bahwa kita menjawab rakyat kita yang kecil, yang paling jauh, yang paling terpencil” ujarnya.

 

