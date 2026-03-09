Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Timur Tengah Membara! Prabowo: Kita Berada di Jalur yang Sudah Benar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |17:27 WIB
Timur Tengah Membara! Prabowo: Kita Berada di Jalur yang Sudah Benar
Timur Tengah Membara! Prabowo: Kita Berada di Jalur yang Sudah Benar/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dunia tengah penuh dengan dinamika peperangan. Perang terjadi di sejumlah negara, seperti di Ukraina hingga kawasan Timur Tengah.

Demikian disampaikan Presiden Prabowo saat kegiatan peresmian 218 jembatan yang ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (9/3/2026).

“Beberapa saat yang lalu kita menyadari ada perang yang besar di Eropa, di Ukraina. Sekarang hampir seluruh Timur Tengah terkena. Walaupun kita berada secara geografis jauh dari tempat itu, tapi bumi kita sudah menjadi sesungguhnya kecil. Apa yang terjadi di satu kawasan akan mempengaruhi kawasan-kawasan lain,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Menurutnya, posisi Indonesia sudah tepat dalam menyikapi perang yang terjadi di sejumlah negara tersebut. Indonesia selalu berada di jalur bebas aktif nonblok, tidak memihak pada kekuatan negara manapun.

“Bangsa kita, negara kita berada dalam jalur yang sudah benar. Kita berada di jalur tidak memihak. Kita selalu berada di jalur bebas aktif, non-blok. Kita tidak ingin ikut blok mana pun. Kita menghormati semua kekuatan, kita menghormati semua negara. Itulah Indonesia,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
