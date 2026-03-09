Trump: Keputusan Akhiri Perang Iran Akan Dibuat Bersama Netanyahu

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada Minggu (8/3/2026) bahwa ia akan mengambil keputusan untuk mengakhiri perang AS-Israel di Iran secara bersama-sama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

"Saya pikir itu bersama-sama… sedikit. Kami telah berbicara. Saya akan mengambil keputusan pada waktu yang tepat, tetapi semuanya akan dipertimbangkan," kata Trump ketika ditanya apakah Netanyahu akan memiliki suara dalam keputusan tersebut selama wawancara telepon singkat dengan surat kabar Times of Israel.

Trump menolak untuk memberikan pendapat tentang kemungkinan Israel dapat melanjutkan serangannya setelah AS menghentikan serangannya, dengan mengatakan: "Saya rasa itu tidak perlu."

Gedung Putih mengatakan pada Jumat (6/3/2026) bahwa mereka memperkirakan perang akan berlangsung empat hingga enam minggu, tetapi jangka waktu tersebut telah berubah dengan cepat selama seminggu terakhir, dan Trump berulang kali menolak untuk menetapkan jangka waktu spesifik untuk perangnya.