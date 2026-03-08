Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia Akhirnya Turun Tangan, Bantu Iran Serang Aset Militer AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |11:28 WIB
Rusia Akhirnya Turun Tangan, Bantu Iran Serang Aset Militer AS
Presiden Rusia Vladimir Putin. (Foto: EPA)
WASHINGTON Rusia telah memberikan informasi kepada Iran yang dapat membantu Teheran menyerang kapal perang, pesawat, dan aset Amerika lainnya di kawasan tersebut, menurut dua pejabat yang mengetahui intelijen Amerika Serikat (AS) terkait masalah tersebut. Ini menjadi indikasi pertama bahwa Rusia berusaha terlibat dalam perang yang dilancarkan AS dan Israel terhadap Iran.

Para pejabat tersebut, yang tidak berwenang untuk berkomentar secara terbuka mengenai masalah sensitif ini dan berbicara dengan syarat anonim, memperingatkan bahwa intelijen AS belum menemukan bukti bahwa Rusia mengarahkan Iran tentang apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut. AS dan Israel terus melakukan pemboman terhadap Iran, sementara Teheran melancarkan serangan balasan terhadap aset dan sekutu Amerika di Teluk Persia.

Rusia termasuk dalam kelompok negara langka yang mempertahankan hubungan persahabatan dengan Teheran, yang telah menghadapi isolasi selama bertahun-tahun karena program nuklirnya serta dukungannya terhadap kelompok-kelompok proksi yang menimbulkan kekacauan di Timur Tengah, termasuk Hizbullah, Hamas, dan Houthi.

 

      
