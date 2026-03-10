Media Iran Laporkan Kematian PM Israel Benjamin Netanyahu

JAKARTA – Laporan dan spekulasi mengenai kemungkinan tewas atau terluka-nya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu marak beredar di media sosial. Netanyahu dikabarkan menjadi korban serangan rudal Iran yang menargetkan sejumlah tokoh politik dan militer Zionis.

Kantor berita Tasnim Iran pada Senin (9/3/2026) menerbitkan laporan terkait nasib Netanyahu, namun tidak menyertakan bukti kuat atas klaim tersebut. Artikel Tasnim hanya menyoroti sejumlah indikasi, mulai dari absennya Netanyahu dari publik hingga penundaan kunjungan menantu Trump, Jared Kushner, dan utusan khusus AS, Steve Witkoff, ke Israel, yang diyakini memperkuat dugaan tewasnya sang perdana menteri.

Laporan Tasnim juga mengutip klaim tidak langsung yang dikaitkan dengan mantan perwira intelijen Amerika Serikat (AS), Scott Ritter, melalui media Rusia. Ritter menuduh bahwa Iran telah membom tempat persembunyian Netanyahu dan bahwa saudara laki-lakinya tewas. Tasnim sendiri mencatat bahwa spekulasi tersebut belum dikonfirmasi atau dibantah secara resmi.

Selain Netanyahu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan Kepala Mossad David Barnea juga dirumorkan tewas. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi mengenai kematian ketiga pejabat tinggi Israel tersebut.

(Rahman Asmardika)

