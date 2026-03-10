Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Media Iran Laporkan Kematian PM Israel Benjamin Netanyahu

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |15:37 WIB
Media Iran Laporkan Kematian PM Israel Benjamin Netanyahu
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
A
A
A

JAKARTA – Laporan dan spekulasi mengenai kemungkinan tewas atau terluka-nya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu marak beredar di media sosial. Netanyahu dikabarkan menjadi korban serangan rudal Iran yang menargetkan sejumlah tokoh politik dan militer Zionis.

Kantor berita Tasnim Iran pada Senin (9/3/2026) menerbitkan laporan terkait nasib Netanyahu, namun tidak menyertakan bukti kuat atas klaim tersebut. Artikel Tasnim hanya menyoroti sejumlah indikasi, mulai dari absennya Netanyahu dari publik hingga penundaan kunjungan menantu Trump, Jared Kushner, dan utusan khusus AS, Steve Witkoff, ke Israel, yang diyakini memperkuat dugaan tewasnya sang perdana menteri.

Laporan Tasnim juga mengutip klaim tidak langsung yang dikaitkan dengan mantan perwira intelijen Amerika Serikat (AS), Scott Ritter, melalui media Rusia. Ritter menuduh bahwa Iran telah membom tempat persembunyian Netanyahu dan bahwa saudara laki-lakinya tewas. Tasnim sendiri mencatat bahwa spekulasi tersebut belum dikonfirmasi atau dibantah secara resmi.

Selain Netanyahu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan Kepala Mossad David Barnea juga dirumorkan tewas. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi mengenai kematian ketiga pejabat tinggi Israel tersebut.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206110//perang-lI9n_large.jpg
Tiga Skenario Perang Israel-AS vs Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/340/3206034//viral-eQSW_large.jpg
WNI Jadi Korban Rudal di Selat Hormuz, Istri Kapten Kapal Musaffah Tak Kuasa Tahan Tangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206029//minyak-jbfB_large.jpg
Iran Peringatkan Harga Minyak Bisa Tembus USD200 per Barel Jika Terus Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206001//purbaya-CXvm_large.jpg
Purbaya Tegaskan Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/18/3205859//presiden_amerika_serikat_donald_trump_dan_perdana_menteri_israel_bernjamin_netanyahu-PqRl_large.jpg
Trump: Keputusan Akhiri Perang Iran Akan Dibuat Bersama Netanyahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/18/3205680//presiden_iran_masoud_pezeshkian-OjUe_large.jpg
Presiden Iran Minta Maaf, Akan Hentikan Serangan ke Negara-Negara Tetangga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement