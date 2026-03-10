Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Dubes Tunisia Nilai AS dan Israel Kini Mencoba Hentikan Perang Lawan Iran

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |21:41 WIB
Eks Dubes Tunisia Nilai AS dan Israel Kini Mencoba Hentikan Perang Lawan Iran
Ikrar Nusa Bhakti Mantan Dubes RI untuk Tunisia (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Duta Besar (Dubes) RI untuk Tunisia periode 2017–2021, Ikrar Nusa Bhakti menilai Amerika Serikat (AS) dan Israel saat ini berupaya menghentikan perang dengan Iran. Diketahui, serangan militer dari dua negara tersebut telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran, Ali Khamenei.

"Karena kita tahu bahwa Amerika Serikat dan Israel itu memang mencoba agar perang ini berhenti," kata Ikrar dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (10/3/2026).

Pandangan itu ia sampaikan dengan melihat fakta bahwa serangan balik Iran ke Israel dan beberapa fasilitas militer AS di Timur Tengah cukup mengejutkan kedua negara tersebut. Padahal, menurutnya, serangan balasan itu belum sepenuhnya mengerahkan seluruh kekuatan dan persenjataan yang dimiliki Iran.

"Kenapa? Karena Anda tahu ya, serangan Iran itu tidak main-main. Waktu serangan kemarin, mereka masih punya persediaan yang cukup banyak yang belum dikeluarkan," tuturnya.

Ia menambahkan, alasan AS dan Israel ingin menghentikan konflik juga karena Iran mendapatkan dukungan baru dari China.

"Republik Rakyat China itu berupaya membantu Iran, bukan hanya dalam persoalan siber, tetapi juga bagaimana mengacaukan sinyal-sinyal yang ada di Israel ataupun yang dimiliki oleh Amerika Serikat di daerah tersebut," jelasnya.

 

