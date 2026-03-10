Advertisement
INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Terima Dubes Iran, Megawati Beri Ucapan Selamat Atas Penunjukkan Mojtaba Khamenei

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |16:24 WIB
Terima Dubes Iran, Megawati Beri Ucapan Selamat Atas Penunjukkan Mojtaba Khamenei
Megawati Soekarnoputri bertemu Dubes Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengucapkan selamat atas penunjukan Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, menggantikan mendiang ayahnya, Ali Khamenei.

Ucapan selamat tersebut dituangkan dalam surat Megawati kepada Mojtaba Khamenei yang diserahkan kepada Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, saat berkunjung ke kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026).

“Ini adalah surat kedua. Saya merasa gembira karena Iran sekarang sudah memiliki pemimpin kembali,” kata Megawati saat menyerahkan surat tersebut.

Sebelumnya, pada 3 Maret lalu, Megawati juga mengirimkan surat kepada Pemerintah Republik Islam Iran untuk menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke negara tersebut.

Selain menyerahkan surat, Megawati juga memberikan foto dokumentasi saat dirinya melakukan kunjungan resmi ke Teheran dan bertemu langsung dengan Ayatollah Ali Khamenei pada 2004.

“Ini bukti saya memiliki hubungan persahabatan dengan almarhum Ayatollah Ali Khamenei,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
