HOME NEWS NASIONAL

Ketua DPR Ucapkan Duka Cita atas Gugurnya Ali Khamenei

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |12:22 WIB
Ketua DPR Ucapkan Duka Cita atas Gugurnya Ali Khamenei
Ketua DPR Ucapkan Duka Cita atas Gugurnya Ali Khamenei (Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani, membuka kembali masa persidangan DPR 2025-2026 melalui rapat paripurna ke-15 yang digelar Selasa (10/3/2026). Puan memberikan pidato PADA pembukaan masa sidang ini.

Dalam pidatonya, Puan menyampaikan saat ini dunia sedang menyaksikan konflik geopolitik yang diselesaikan menggunakan kekuatan militer. Ketegangan yang melibatkan AS dan Israel di satu sisi serta Iran di sisi lain menunjukkan dinamika hubungan internasional yang sarat kepentingan strategis, dominasi keamanan regional, serta persaingan kekuatan global.

"Dalam meningkatnya eskalasi aksi militer tersebut, membawa kepada pemahaman kolektif yang kritis bahwa penggunaan kekuatan militer yang saat ini terjadi telah mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara," kata Puan.

Tak hanya itu, kata dia, hal itu juga memperlihatkan dominasi negara tertentu atas negara lain. Mengabaikan peran lembaga multilateral dalam mencegah konflik yang lebih luas, serta kegagalan sistem keamanaan global yang tidak lagi mampu menjamin keseimbangan kepentingan antar negara

Konflik antara AS-Israel dan Iran, kata dia, tidak hanya mencerminkan pertentangan kepentingan di tingkat regional. Tapi juga menggambarkan tantangan besar bagi tata kelola global ke depan.

Halaman:
1 2
      
