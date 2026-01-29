Adies Kadir Jadi Hakim MK, Putrinya Dikabarkan Bakal Gantikan Posisi di DPR

JAKARTA – Partai Golkar akan melakukan proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk menggantikan posisi Adies Kadir di DPR RI setelah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Tersiar kabar, calon penggantinya merupakan putri kandungnya, Adela Kanasya Adies.

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, M. Sarmuji, menyatakan akan memproses PAW sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Golkar taat pada aturan dalam undang-undang. Pengganti Pak Adies adalah caleg dengan perolehan suara terbanyak berikutnya," kata Sarmuji, Kamis (29/1/2026).

Ia tidak menyampaikan siapa sosok penggantinya. Mengingat, dalam pengajuan PAW tidak melibatkan penyebutan nama pengganti.

"Dalam pengajuan PAW Golkar biasanya tidak menyebut nama, hanya menyatakan digantikan oleh caleg dengan perolehan suara terbanyak berikutnya," ujarnya.

Berdasarkan perolehan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur I, tercantum nama Adela Kanasya Adies yang menduduki peringkat kedua setelah ayahnya. Adela memperoleh 12.792 suara.

(Arief Setyadi )