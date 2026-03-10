Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sahroni Ngaku Tak Bakal Ambil Gaji dan Tunjangan DPR!

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |17:13 WIB
Sahroni Ngaku Tak Bakal Ambil Gaji dan Tunjangan DPR!
Ahmad Sahroni (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, mengaku tidak akan mengambil gaji dan tunjangan hingga akhir masa jabatannya pada 2029 mendatang. Langkah ini diambil setelah dirinya aktif kembali usai menjalani putusan etik dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Gebrakannya mungkin gaji gua sebagai anggota DPR mau gua serahkan ke yayasan Kitabisa agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya membantu mereka-mereka yang butuh," kata Sahroni di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Ia menjelaskan, penyaluran seluruh gajinya tersebut akan terus dilakukan hingga akhir masa jabatannya sebagai anggota dewan pada 2029.

"Sampai akhir masa jabatan, sampai akhir masa jabatan. Jadi entar kan Kesekjenan kirim ke kita rekening pribadi tuh, nanti gua minta bikin auto-debet langsung ke rekening Kitabisa," ujarnya.

Legislator Nasdem itu berharap langkah ini bisa membantu orang banyak yang benar-benar membutuhkan. Sahroni juga mengungkap alasan tidak menerima gaji kembali setelah mendapat sanksi etik dari MKD.

"Karena kan kemarin tuh orang menganggap gua nih kan dianggap mengambil uang rakyat, mengambil lu terima uang dari pajak gitu kan. Ya selama ini yang kita nggak pernah tahu gajinya berapa. Nah itu menjelaskan bahwa bukan maksud yang lain tapi kita pengen secara pribadi gue, karena gue sebagai businessman juga, ya itu gua kasihlah kepada mereka yang membutuhkan melalui yayasan Kitabisa," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gaji DPR Ahmad Sahroni DPR RI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206075/ketua_dpr_puan_maharani-kJa0_large.jpg
Puan Minta Penjelasan Panglima TNI soal Instruksi Siaga I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206069/puan_maharani-5kjB_large.jpg
Ketua DPR Ucapkan Duka Cita atas Gugurnya Ali Khamenei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200733/dpr_ri-GupT_large.jpg
Dihadiri 292 Anggota, Rapat Paripurna DPR Bakal Sahkan Dewas BPJS hingga BS LPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198349/golkar-2Gb4_large.jpg
Adies Kadir Jadi Hakim MK, Putrinya Dikabarkan Bakal Gantikan Posisi di DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183219/ketua_dpr_puan_maharani-VPzK_large.jpg
Hadiri Forum Parlemen Negara Middle Power, Ketua DPR Bicara soal Peacebuilding di Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183213/puan_maharani-FNx3_large.jpg
Bertemu Ketua Parlemen Korsel, DPR Dorong Kerja Sama Investasi Hijau-Kolaborasi Budaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement