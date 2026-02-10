Dihadiri 292 Anggota, Rapat Paripurna DPR Bakal Sahkan Dewas BPJS hingga BS LPS

JAKARTA – DPR RI menggelar Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang III Tahun 2025/2026, Selasa (10/2/2026). Dalam forum ini, parlemen akan mengambil kesepakatan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. Ia didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal. Sementara rapat sudah dihadiri mayoritas legislator.

“Hari ini telah ditandatangani oleh 292 orang, dari 579 anggota DPR RI, dan dihadiri oleh seluruh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” ujar Saan.

“Dengan demikian, kuorum telah tercapai. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026,” imbuhnya.

Ada tiga agenda utama pembahasan rapat paripurna kali ini, yakni: