HOME NEWS INTERNATIONAL

Dokumen FBI Ungkap Epstein Mendanai Kelompok Terkait Militer Israel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |04:05 WIB
Dokumen FBI Ungkap Epstein Mendanai Kelompok Terkait Militer Israel
Jeffrey Epstein.
JAKARTA — Dokumen FBI yang dipublikasikan di situs web Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menunjukkan bahwa miliarder pedofil Jeffrey Epstein mendanai kelompok Friends of Israel Defense Forces (FIDF), yang terkait dengan militer Israel. Selain itu, Epstein juga menyalurkan pendanaan untuk organisasi pembangunan pemukiman Yahudi Jewish National Fund (JNF).

Analisis pendapatan dan transfer ke organisasi nirlaba yang dikecualikan dari pajak, yang dirilis oleh FBI, menunjukkan bahwa terpidana pelaku kejahatan seksual tersebut mendanai FIDF, yang “mengumpulkan dana untuk tentara dan veteran Angkatan Pertahanan Israel yang masih aktif bertugas.”

Di situs webnya, FIDF menyatakan bahwa mereka “mendanai program untuk tentara tempur yang bertujuan mengurangi tekanan keuangan, ketidakamanan ekonomi, atau gangguan, sehingga pikiran mereka dapat sepenuhnya fokus pada misi militer yang kompleks.”

Organisasi ini juga memfasilitasi para donatur untuk “Mengadopsi Brigade” dan “secara pribadi menghubungkan donatur dengan brigade pilihan untuk memberikan dukungan penting.”

 

      
