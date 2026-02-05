Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tersangka Percobaan Pembunuhan Donald Trump Divonis Penjara Seumur Hidup

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |17:45 WIB
Ryan Routh divonis penjara sumur hidup atas percobaan pembunuhan Donald Trump.
FLORIDA – Ryan Routh telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas percobaan pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di lapangan golf Florida pada September 2024. Pria berusia 59 tahun itu dinyatakan bersalah karena mencoba membunuh Trump, yang saat itu masih menjadi kandidat presiden, di Trump International Golf Club, West Palm Beach.

Saat itu, seorang agen Secret Service AS di daerah tersebut melihat laras senapan mencuat dari semak-semak dan menembak Routh, yang kemudian melarikan diri dari lokasi kejadian. Ia ditangkap di dekat tempat tersebut.

Dalam memorandum putusan, Hakim Aileen Cannon mengatakan kejahatan Routh "tidak dapat disangkal layak mendapatkan hukuman seumur hidup".

“(Ia) mengambil langkah-langkah selama berbulan-bulan untuk membunuh seorang kandidat presiden utama, menunjukkan kemauan untuk membunuh siapa pun yang menghalangi jalannya, dan sejak itu tidak menyatakan penyesalan atau rasa bersalah kepada para korbannya,” tulisnya, sebagaimana dilansir BBC.

Pengacara Routh, Martin Ross, mengatakan mereka akan mengajukan banding atas kasus tersebut.

 

