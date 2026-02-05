Prabowo Lantik Wamenkeu Pengganti Thomas Djiwandono Sore Ini, Siapa?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) baru di Istana Negara, Kamis (5/2/2026) sore. Pelantikan ini menggantikan Thomas Djiwandono yang kini menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa agenda utama pelantikan hari ini adalah untuk mengisi posisi strategis di Kementerian Keuangan yang ditinggalkan oleh Thomas.

"Kalau, rencananya (pelantikan) ada. Tapi sampai tadi malam belum diputuskan, sehingga kalau misalnya ada kemungkinan hanya menambah atau mengisi jabatan yang ditinggalkan Thomas Djiwandono yang sekarang bertugas menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia," ujar Mensesneg kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Namun saat ditanya mengenai siapa sosok yang akan mengisi kursi Wamenkeu tersebut, Prasetyo masih enggan membeberkan nama secara mendetail.

Termasuk saat disinggung mengenai munculnya nama Juda Agung dalam bursa Wamenkeu yang akan dilantik. "Nanti akan diumumkan pada waktunya," jawabnya singkat.

Selain posisi Wamenkeu, beredar kabar bahwa pelantikan sore ini juga akan bersamaan dengan pengambilan sumpah Hakim Mahkamah Konsitusi (MK) Adies Kadir.

"Iya (bersamaan dengan pengambilan sumpah Hakim MK)," tuturnya.