Ketika Macron Sambut Prabowo Gunakan Bahasa Indonesia, Simbol Kedekatan RI-Prancis

PARIS – Presiden Prancis Emmanuel Macron mencuri perhatian publik setelah menggunakan bahasa Indonesia dalam unggahan media sosialnya saat menyambut kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Paris, Jumat 23 Januari 2026.

Melalui akun Instagram resminya, @emmanuelmacron, Macron menuliskan pesan dalam dua bahasa, yakni Prancis dan Indonesia. Dalam unggahan tersebut, Macron menyampaikan kegembiraannya dapat menyambut langsung Presiden Prabowo di ibu kota Prancis.

"Senang menyambut hari ini di Paris Presiden Indonesia, Prabowo Subianto," tulis Macron dalam bahasa Indonesia, dilihat Sabtu (24/1/2026).

Macron menegaskan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kemitraan strategis di berbagai bidang serta keselarasan pandangan dalam menyikapi isu global dan internasional.

"Bersama-sama, kami semakin memperkuat kemitraan strategis yang menghubungkan Indonesia dan Prancis di berbagai bidang, serta keselarasan pandangan kami mengenai isu-isu global dan internasional yang Prancis bertekad untuk dorong dalam kerangka kepresidenannya di G7," lanjutnya.