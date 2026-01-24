Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prabowo Bentuk Tim Khusus Penanganan Banjir Jawa, DKI Jakarta Siap Berkontribusi OMC

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |02:15 WIB
Gubernur Jakarta Pramono Anung
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan membentuk tim khusus untuk menangani permasalahan banjir dan mengantisipasi cuaca ekstrem di Pulau Jawa. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan bahwa pihaknya akan dilibatkan dalam tim tersebut.

“Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas arahan Bapak Presiden. Melalui Pak Menteri Sekretaris Negara, hal ini juga sudah disampaikan kepada saya secara langsung oleh beberapa menteri, dan kami akan bekerja sama untuk itu,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Pramono menyampaikan, bahwa tidak semua daerah memiliki anggaran untuk melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dalam pembiayaan OMC, khususnya di wilayah Jabodetabek.

“Termasuk kemungkinan daerah lain yang tidak memiliki anggaran untuk OMC. Dengan demikian, Jakarta pasti akan berkontribusi untuk itu,” kata Pramono.

Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa untuk wilayah yang penanganannya berada di bawah kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), biaya OMC tidak akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta.

 

