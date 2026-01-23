Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Parah di Jakarta, Pramono Singgung Sumur Resapan Era Anies

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |21:47 WIB
Banjir Parah di Jakarta, Pramono Singgung Sumur Resapan Era Anies
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku akan memanfaatkan sumur resapan sebagai pengendalian banjir di Jakarta. Adapun sumur resapan tersebut merupakan program mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Jadi saya terus terang tidak ingin memperdebatkan persoalan sumur resapan. Karena apa pun yang bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan,” kata Pramono saat ditemui di Jakarta Barat, Jumat (23/1/2026).

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memiliki rencana untuk membuka sumur resapan baru. Sejauh ini, pihaknya hanya memanfaatkan sumur resapan yang sudah ada di Jakarta.

“Kan sumur resapan pernah dibuat, yang ada ya kita manfaatkan, kita fungsikan. Tetapi sampai hari ini kita belum merencanakan membuka sumur resapan baru,” kata Pramono.

Ia menegaskan penanganan banjir di Jakarta dilakukan secara bertahap. Program jangka pendek dilakukan dengan operasi modifikasi cuaca (OMC), sedangkan jangka panjangnya melalui normalisasi sungai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197145/banjir-yjBS_large.jpg
Dikepung Banjir, Pertokoan dan Gudang di Cengkareng Jakbar Tutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197065/banjir_petogogan-FgzJ_large.jpg
Ketika Banjir di Petogogan Jaksel Jadi Tempat Anak-Anak Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197043/viral-49D7_large.jpg
Tolong! Banjir di Kampung Melayu Capai Satu Meter Lebih, Ratusan Warga Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197042/pemerintah-nSt7_large.jpg
Jakarta Berlakukan WFH dan PJJ Imbas Banjir, Pramono: Jika Hujan Masih Tinggi Diperpanjang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197012/banjir-3r7C_large.jpg
125 RT di Jakarta Terendam Banjir Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197002/whoosh-dnzb_large.jpg
Jalur Menuju Stasiun Whoosh Banjir, Penumpang Diimbau Akses Tol atau LRT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement