HOME NEWS MEGAPOLITAN

BPBD DKI: 114 RT dan 15 Ruas Jalan Masih Terendam Banjir hingga Malam Ini

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |21:32 WIB
BPBD DKI: 114 RT dan 15 Ruas Jalan Masih Terendam Banjir hingga Malam Ini
Banjir di Jakarta (foto: Okezone/Isra)
A
A
A

JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta pada Jumat (23/1/2026) menyebabkan banjir di sejumlah titik. Berdasarkan data yang dimutakhirkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta hingga pukul 20.00 WIB, tercatat sebanyak 114 RT dan 15 ruas jalan tergenang.

“BPBD mencatat saat ini terdapat 114 RT dan 15 ruas jalan yang tergenang,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan.

Ia menyampaikan, bahwa BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memantau kondisi genangan di setiap wilayah serta mengoordinasikan unsur Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat). Langkah tersebut dilakukan untuk penyedotan genangan, memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama lurah dan camat setempat, serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi para penyintas.

“Genangan ditargetkan dapat surut dalam waktu cepat,” ujarnya.

Adapun, data lengkap banjir di wilayah Jakarta diantaranya;

Jakarta Barat terdapat 50 RT, yang terdiri:

- Kel. Duri Kosambi: 5 RT
Ketinggian: 50 s.d 120 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Angke

 

      
