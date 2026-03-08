Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kali Anak Ciliwung Meluap, Permukiman Karet Pasar Baru Kebanjiran hingga 1 Meter

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |15:46 WIB
Kali Anak Ciliwung Meluap, Permukiman Karet Pasar Baru Kebanjiran hingga 1 Meter
Banjir di Karet Pasar Baru (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Hujan yang melanda Jakarta sejak Sabtu (7/3/2026) malam, menyebabkan sejumlah kali meluap. Akibatnya, luapan air menggenangi permukiman warga.

Hal itu terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Karet Pasar Baru, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Banjir yang mencapai lebih dari satu meter tersebut diakibatkan luapan Kali Anak Ciliwung. Air mulai menggenangi kawasan tersebut sejak Minggu (8/3/2026) dini hari.

“Mulai masuk (air banjir) jam 2 atau 3 dini hari,” kata warga setempat, Aseng.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205721//banjir-CDzi_large.jpg
Polda Metro Catat 11 Jalan Terendam Banjir, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205718//banjir_di_daan_mogot-xB41_large.jpg
Jalan Daan Mogot Terendam Banjir, Ketinggian Air Capai 50 Cm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205705//banjir_di_puri_mutiara_cilandak_jaksel-kstY_large.jpg
Kali Krukut Meluap, Pemukiman Puri Mutiara Cilandak Jaksel Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205700//banjir-PGYv_large.jpg
Kali Mampang Meluap, Jalan Tendean hingga Kompleks Pondok Karya Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205698//banjir_di_cipinang-zUHr_large.jpg
Banjir Rendam Cipinang Jaktim, Ketinggian AIr hingga 1,5 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205691//underpass_mampang_prapatan_banjir-aZ0N_large.jpg
Underpass Mampang Prapatan Jaksel Lumpuh Terendam Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement