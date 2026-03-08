Kali Anak Ciliwung Meluap, Permukiman Karet Pasar Baru Kebanjiran hingga 1 Meter

JAKARTA – Hujan yang melanda Jakarta sejak Sabtu (7/3/2026) malam, menyebabkan sejumlah kali meluap. Akibatnya, luapan air menggenangi permukiman warga.

Hal itu terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Karet Pasar Baru, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Banjir yang mencapai lebih dari satu meter tersebut diakibatkan luapan Kali Anak Ciliwung. Air mulai menggenangi kawasan tersebut sejak Minggu (8/3/2026) dini hari.

“Mulai masuk (air banjir) jam 2 atau 3 dini hari,” kata warga setempat, Aseng.