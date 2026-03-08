Polda Metro Catat 11 Jalan Terendam Banjir, Ini Daftarnya

JAKARTA - Polda Metro Jaya mencatat masih ada 11 titik ruas jalan yang terendam banjir imbas hujan intensitas tinggi mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya. Genangan tersebar di Jakarta Barat hingga Jakarta Selatan.

Kabagbinopsnal Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefados mengungkapkan, genangan muncul setelah curah hujan tinggi mengguyur Jakarta sejak semalam.

“Dari pantauan kami ada sekitar 11 titik banjir di ruas jalan Jakarta,” kata Robby saat dihubungi, Minggu (8/3/2026).

Di Jakarta Barat, genangan ada di Jalan Daan Mogot dari depan Satpas Daan Mogot hingga Samsat Jakarta Barat.

"Saat ini Jalan Daan mogot tersebut hanya bisa dilalalui lajur paling kanan," ujarnya.

Genangan juga muncul di Perempatan Ring Road Kembangan setinggi 30 sentimeter. "Hanya bisa dilalui di lajur paling kanan juga," ucapnya.

Sementara di jalan menuju Pospol Meruya, depan Komplek Meruya Indah, ketinggian air mencapai 50 sentimeter. "Saat ini belum bisa dilintasi oleh kendaraan," tambahnya.

Genangan juga terpantau di depan Hotel Samala Cengkareng serta depan Gudang Aqua dengan ketinggian sekitar 30 sentimeter. Di Jakarta Selatan, air setinggi 40 sentimeter menggenangi jalan depan Gandaria City.

"Kendaraan hanya bisa lalui jalur Transjakarta," ucap dia.

Situasi lebih parah tampak di Kemang Utara. Air setinggi 50 sentimeter membuat jalan tak bisa dilalui kendaraan.