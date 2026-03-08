Advertisement
Kali Mampang Meluap, Jalan Tendean hingga Kompleks Pondok Karya Banjir

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |13:23 WIB
JAKARTA – Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Jakarta sejak kemarin malam hingga Minggu (8/3/2026) pagi menyebabkan Kali Mampang meluap dan merendam sejumlah kawasan di Jakarta Selatan. 

Ruas Jalan Kapten Tendean hingga permukiman warga di Kompleks Polri Pondok Karya terdampak banjir, sehingga mengganggu aktivitas warga dan arus lalu lintas, Minggu (8/3/2026).

Ketinggian air di ruas Jalan Kapten Tendean mencapai sekitar 30 hingga 70 sentimeter. Kondisi tersebut membuat arus kendaraan dari arah Tendean menuju Pancoran maupun sebaliknya tersendat.

Sejumlah pengendara mobil terlihat memilih memutar balik kendaraannya untuk menghindari banjir. Namun, tidak sedikit juga yang tetap nekat menerobos genangan air. 

Sementara itu, beberapa pengendara sepeda motor terpaksa menuntun kendaraannya. Bahkan ada yang menaikkan motor ke atas gerobak yang disediakan warga agar dapat melintasi area banjir.

Banjir juga merendam permukiman warga di Kompleks Polri Pondok Karya. Ketinggian air di kawasan tersebut dilaporkan mencapai sekitar 1 hingga 2 meter dan merendam belasan rukun tetangga (RT).

Ketua RT setempat, Rusmin, mengatakan banjir kali ini merendam sedikitnya empat RT di wilayahnya. Sebagian warga masih memilih bertahan di rumah masing-masing dengan menempati lantai dua.

“RT 9, RT 7, RT 2, dan RT 12 ada empat RT yang terdampak. Warga sebagian masih di rumah di lantai atas, ada juga yang memilih pergi mengungsi,” ujar Rusmin.

 

