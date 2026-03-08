Sempat Lumpuh Akibat Banjir, Underpass Mampang Kini Sudah Normal

JAKARTA – Underpass Underpass Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sudah kembali bisa dilalui kendaraan setelah sempat terendam banjir akibat hujan deras.

Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Asril Rizal, menyebut setelah dilakukan penyedotan air, underpass tersebut akhirnya kembali normal dan kendaraan sudah dapat melintas seperti biasa.

“Penyedotan telah selesai dan situasi aman terkendali. Underpass Mampang Prapatan sudah bisa dilalui kendaraan roda empat maupun roda dua kembali,” kata Asril, Minggu (8/3/2026).

Sebelumnya, jalur bawah penghubung tersebut sempat lumpuh dan tidak bisa dilalui pengendara. Underpass ini merupakan akses penting bagi warga yang melintas dari Jakarta Selatan menuju Jakarta Pusat dan wilayah sekitarnya.