Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sempat Lumpuh Akibat Banjir, Underpass Mampang Kini Sudah Normal

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |16:36 WIB
Sempat Lumpuh Akibat Banjir, Underpass Mampang Kini Sudah Normal
Banjir Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Underpass Underpass Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sudah kembali bisa dilalui kendaraan setelah sempat terendam banjir akibat hujan deras.

Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Asril Rizal, menyebut setelah dilakukan penyedotan air, underpass tersebut akhirnya kembali normal dan kendaraan sudah dapat melintas seperti biasa.

“Penyedotan telah selesai dan situasi aman terkendali. Underpass Mampang Prapatan sudah bisa dilalui kendaraan roda empat maupun roda dua kembali,” kata Asril, Minggu (8/3/2026).

Sebelumnya, jalur bawah penghubung tersebut sempat lumpuh dan tidak bisa dilalui pengendara. Underpass ini merupakan akses penting bagi warga yang melintas dari Jakarta Selatan menuju Jakarta Pusat dan wilayah sekitarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205732//banjir-NbOo_large.jpg
Kali Anak Ciliwung Meluap, Permukiman Karet Pasar Baru Kebanjiran hingga 1 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205721//banjir-CDzi_large.jpg
Polda Metro Catat 11 Jalan Terendam Banjir, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205718//banjir_di_daan_mogot-xB41_large.jpg
Jalan Daan Mogot Terendam Banjir, Ketinggian Air Capai 50 Cm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205705//banjir_di_puri_mutiara_cilandak_jaksel-kstY_large.jpg
Kali Krukut Meluap, Pemukiman Puri Mutiara Cilandak Jaksel Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205700//banjir-PGYv_large.jpg
Kali Mampang Meluap, Jalan Tendean hingga Kompleks Pondok Karya Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205698//banjir_di_cipinang-zUHr_large.jpg
Banjir Rendam Cipinang Jaktim, Ketinggian AIr hingga 1,5 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement