Dikepung Banjir, Pertokoan dan Gudang di Cengkareng Jakbar Tutup

JAKARTA – Pusat pertokoan dan gudang di daerah Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, terpaksa tidak beroperasi akibat terdampak banjir pada Jumat (23/1/2026).

Berdasarkan pantauan, banjir yang terjadi hampir menutup sebagian pintu ruko di pusat pertokoan dan gudang tersebut. Kondisi ini membuat tidak ada aktivitas dari toko-toko maupun gudang.

Terlihat sejumlah kendaraan yang berada di area pertokoan dan gudang tersebut juga turut terendam banjir. Petugas keamanan pusat pertokoan, Magrib, menyampaikan bahwa sejumlah pekerja yang sudah datang akhirnya dipulangkan kembali akibat akses menuju ruko tidak bisa dilalui.

“Tadi ada yang datang (pekerja), tapi sudah pada pulang semua,” kata Magrib saat ditemui di lokasi.

Ia menyebut kawasan tersebut sudah mulai terendam banjir sejak Kamis 22 Januari. Bahkan, hingga saat ini kondisinya belum sepenuhnya surut.

“Ini ketinggiannya sekitar 70-an sentimeter. Belum surut sepenuhnya sebelumnya. Ini baru mulai surut, tadinya sekitar 80-an,” kata Magrib.

(Arief Setyadi )