Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono: Penanganan Banjir Jakarta Tak Bisa Bim Sala Bim

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |16:39 WIB
Pramono: Penanganan Banjir Jakarta Tak Bisa <i>Bim Sala Bim</i>
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut permasalahan banjir di Jakarta tidak hanya dipengaruhi faktor cuaca ekstrem. Ia menyinggung kebiasaan warga yang masih membuang sampah sembarangan serta banyaknya bangunan yang berdiri di bantaran kali.

Kedua faktor tersebut dinilai menyebabkan aliran air tersumbat sehingga mengakibatkan kali meluap. Oleh karena itu, Pramono meminta warga meninggalkan kebiasaan buruk tersebut agar tidak memperparah banjir di Ibu Kota.

"Saudara-saudara sekalian, yang paling utama selain cuaca ekstrem tentunya ada persoalan-persoalan internal yang terjadi di Jakarta. Apa itu salah satunya? Orang masih buang sampah sembarangan, orang masih membangun di atas bantaran sungai. Itu yang sebenarnya sudah tidak boleh lagi," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Dalam penanganan banjir, Pramono memutuskan, untuk melakukan normalisasi sungai yang sebelumnya tidak dilaksanakan oleh kepala daerah terdahulu. Langkah ini merupakan program jangka panjang dalam upaya pengendalian banjir di Jakarta.

"Sebenarnya dalam pemerintahan saya sekarang sudah memulai normalisasi Ciliwung yang tidak pernah dilakukan dulu, normalisasi Krukut yang tidak dilakukan, normalisasi Kali Cakung Lama yang tadi sudah saya putuskan, dulu tidak dilakukan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197120//banjir_jakarta-wz86_large.jpg
Luapan Kali Cipinang Rendam Kampung Baru, Banjir Capai 1 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197065//banjir_petogogan-FgzJ_large.jpg
Ketika Banjir di Petogogan Jaksel Jadi Tempat Anak-Anak Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197059//banjir_pondak_karya_mampang_prapatan-X3AT_large.jpg
Pondok Karya Mampang Terendam Banjir, Ketinggian Air 60 Cm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197051//banjir-RdM0_large.jpg
Banjir 1 Meter Rendam Permukiman Bidara Cina Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/15/3197049//banjir-UkIE_large.jpg
6 Tips Mengendarai Mobil Matic saat Terobos Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197043//viral-49D7_large.jpg
Tolong! Banjir di Kampung Melayu Capai Satu Meter Lebih, Ratusan Warga Terdampak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement