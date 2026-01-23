Ketika Banjir di Petogogan Jaksel Jadi Tempat Anak-Anak Bermain

JAKARTA - Banjir melanda kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (23/1/2026) pagi, tepatnya di Jalan Wijaya Timur Raya dan Jalan Puloraya IV. Genangan air di wilayah tersebut sampai setinggi paha dan pinggang orang dewasa.

1. Banjir Petogogan

Berdasarkan pantauan pada sekira pukul 10.30 WIB, kedua jalanan tersebut terlihat digenangi air. Hal ini membuat aktivitas warga terganggu. Warga yang hendak berlalu-lalang menuju atau keluar kediamannya terpaksa dibantu menggunakan perahu karet.

Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan pun terlihat bolak-balik membantu warga beraktivitas menggunakan perahu karet. Mereka bersiaga di jalanan gang dekat jalan raya.

Meski begitu, tak ada warga yang mengungsi dari kawasan Petogogan lantaran genangan air itu menjadi hal biasa bagi warga. Hanya saja, warga memindahkan kendaraannya ke sampai ke jalanan agar tak ikut terendam air.

Bahkan, anak-anak setempat pun terlihat bermain di atas genangan air yang sudah berangsur surut itu. Mereka bermain dengan mainnya di atas laju air yang cukup deras serta bersepedaan.

(Erha Aprili Ramadhoni)