Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ketika Banjir di Petogogan Jaksel Jadi Tempat Anak-Anak Bermain

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |11:50 WIB
Ketika Banjir di Petogogan Jaksel Jadi Tempat Anak-Anak Bermain
Ketika Banjir di Petogogan Jaksel Jadi Tempat Anak-Anak Bermain (Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Banjir melanda kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (23/1/2026) pagi, tepatnya di Jalan Wijaya Timur Raya dan Jalan Puloraya IV. Genangan air di wilayah tersebut sampai setinggi paha dan pinggang orang dewasa.

1. Banjir Petogogan

Berdasarkan pantauan pada sekira pukul 10.30 WIB, kedua jalanan tersebut terlihat digenangi air. Hal ini membuat aktivitas warga terganggu. Warga yang hendak berlalu-lalang menuju atau keluar kediamannya terpaksa dibantu menggunakan perahu karet.

Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan pun terlihat bolak-balik membantu warga beraktivitas menggunakan perahu karet. Mereka bersiaga di jalanan gang dekat jalan raya.

Meski begitu, tak ada warga yang mengungsi dari kawasan Petogogan lantaran genangan air itu menjadi hal biasa bagi warga. Hanya saja, warga memindahkan kendaraannya ke sampai ke jalanan agar tak ikut terendam air.

Bahkan, anak-anak setempat pun terlihat bermain di atas genangan air yang sudah berangsur surut itu. Mereka bermain dengan mainnya di atas laju air yang cukup deras serta bersepedaan.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197043/viral-49D7_large.jpg
Tolong! Banjir di Kampung Melayu Capai Satu Meter Lebih, Ratusan Warga Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197042/pemerintah-nSt7_large.jpg
Jakarta Berlakukan WFH dan PJJ Imbas Banjir, Pramono: Jika Hujan Masih Tinggi Diperpanjang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197012/banjir-3r7C_large.jpg
125 RT di Jakarta Terendam Banjir Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197002/whoosh-dnzb_large.jpg
Jalur Menuju Stasiun Whoosh Banjir, Penumpang Diimbau Akses Tol atau LRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3196994/mensesneg-Th7a_large.jpg
Banjir Melanda Jakarta, Istana Sampaikan Permohonan Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/338/3196979/banjir-dlHe_large.jpg
Jakarta Banjir, Berikut Lokasi Ratusan RT dan Puluhan Jalan Terendam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement